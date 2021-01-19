Двое испанских футболистов получили по два года тюрьмы после скандала с интимным видео

Нападающий «Эйбара» Серхи Энрик и защитник «Жироны» Антонио Луна приговорены к тюремным срокам, сообщает AS со ссылкой на IUSPORT.
Оба спортсмена получили по два года лишения свободы за «раскрытие и разглашение личной информации, касающейся интимной жизни». Третий фигурант дела – полузащитник «Альбасете» Эдди Сильвестре – был оправдан. Его обвиняли в распространении ролика, который ему прислали провинившиеся коллеги.
В 2016 году появилось видео, где Энрик и Луна вступают в интимные отношения с девушкой, которая при этом просит не снимать происходящее на камеру. Футболисты впоследствии заявляли, что ролик оказался в Сети без их ведома.
30-летний Энрик в нынешнем сезоне провёл 11 матчей в испанской Примере и забил 1 гол. На счету 29-летнего Луны 13 встреч в Сегунде.
- 19 января 2021
-
17:17
-
17:14
-
16:54
-
16:41
-
16:34
-
16:27
-
16:15
-
16:10
-
16:02
-
15:46
-
15:37
-
15:25
-
15:20
-
15:08
-
14:52
-
14:44
-
14:27
-
14:15
-
13:57
-
13:52
-
13:50
-
13:29
-
13:25
-
13:07
-
13:06
-
13:03
-
13:02
-
12:44
-
12:33
-
12:20
-
12:20
-
12:13
-
12:00
-
12:00
-
11:51