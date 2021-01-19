Двое испанских футболистов получили по два года тюрьмы после скандала с интимным видео

Нападающий «Эйбара» Серхи Энрик и защитник «Жироны» Антонио Луна приговорены к тюремным срокам, сообщает AS со ссылкой на IUSPORT.



Оба спортсмена получили по два года лишения свободы за «раскрытие и разглашение личной информации, касающейся интимной жизни». Третий фигурант дела – полузащитник «Альбасете» Эдди Сильвестре – был оправдан. Его обвиняли в распространении ролика, который ему прислали провинившиеся коллеги.



В 2016 году появилось видео, где Энрик и Луна вступают в интимные отношения с девушкой, которая при этом просит не снимать происходящее на камеру. Футболисты впоследствии заявляли, что ролик оказался в Сети без их ведома.



30-летний Энрик в нынешнем сезоне провёл 11 матчей в испанской Примере и забил 1 гол. На счету 29-летнего Луны 13 встреч в Сегунде.