«Вест Хэм Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион»: онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00

Сегодня, 19 января, состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион». Встреча пройдёт на Олимпийском стадионе в Лондоне. Начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вест Хэм» — «Вест Бромвич».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Ассистенты — Нил Дэвис и Саймон Лонг. Резервный рефери — Гэвин Уорд.
Подопечные Дэвида Мойеса в 18 матчах набрали 29 очков и занимают девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Дрозды» (1) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером АПЛ является «Манчестер Юнайтед» (37).
Беспроигрышная серия «молотобойцев» в АПЛ насчитывает четыре матча. «Вест Бромвич Альбион» в прошлом туре победил на выезде «Вулверхэмптон» и прервал семиматчевую серию без побед в чемпионате Англии.
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