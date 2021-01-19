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«Вест Хэм Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион»: онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00

«Вест Хэм Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион»: онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00
Футбол / Англия 0
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Сегодня, 19 января, состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион». Встреча пройдёт на Олимпийском стадионе в Лондоне. Начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вест Хэм» — «Вест Бромвич».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Ассистенты — Нил Дэвис и Саймон Лонг. Резервный рефери — Гэвин Уорд.

Подопечные Дэвида Мойеса в 18 матчах набрали 29 очков и занимают девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Дрозды» (1) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером АПЛ является «Манчестер Юнайтед» (37).

Беспроигрышная серия «молотобойцев» в АПЛ насчитывает четыре матча. «Вест Бромвич Альбион» в прошлом туре победил на выезде «Вулверхэмптон» и прервал семиматчевую серию без побед в чемпионате Англии.

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