Главная трансферная цель «Арсенала» не перейдёт в лондонский клуб в январе

Полузащитник «Норвич Сити» Эмилиано Буэндия, вероятнее всего, в январе останется в составе «канареек».
«Нет, в январе ничего подобного не случится. В футболе вы никогда не можете дать 100-процентную гарантию, но сейчас я бы дал 99%, что Эмилиано останется с нами. Нет никакого смысла для кого-либо из ключевых игроков „Норвича“ уходить из клуба в январе. И нам как клубу сейчас нет смысла продавать кого-то из своих лидеров.
У моих футболистов есть потенциал выступать за один из лучших клубов в этой стране, а „Арсенал“ определённо является одной из сильнейших команд Англии, а также Европы. В один прекрасный день они могут оказаться именно там, но в январе это не имеет никакого смысла. Давайте будем честны, сейчас мы находимся в отличном положении и способны вернуться в АПЛ», — цитирует главного тренера «Норвич Сити» Даниэля Фарке Sky Sports.
Портал Transfermarkt оценивает Эмилиано Буэндию в € 16 млн. В нынешнем сезоне Чемпионшипа 24-летний аргентинец провёл 20 матчей, забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач.
«Норвич Сити», сыграв 24 матча, набрал 50 очков и занимает первое место в турнирной таблице Чемпионшипа.
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