«Ахмат» обыграл косовскую «Арберию» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Ахмат» встречался с «Арберией». Встреча прошла на тренировочном поле отеля «Суэна» в Белеке (Турция) и завершилась победой грозненской команды со счётом 3:1.
На 8-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ахмата» Владимир Ильин. На 26-й минуте полузащитник Антон Швец упрочил преимущество грозненской команды в счёте. Во втором тайме, на 68-й минуте, «Арберия» сократила отставание в счёте. Через 3 минуты игрок «Ахмата» Халид Кадыров установил итоговый счёт встречи.
«Ахмат» проведёт три зимних сбора в Турции и сыграет ещё семь контрольных матчей. 28 января грозненцы сыграют с «Напредаком» и «Войводиной», а 3 февраля проведут встречи с «Кызыл-Жар» (Казахстан) и латвийским клубом «Лиепая». 11 февраля «Ахмат» сыграет с тбилисским «Динамо».
- 19 января 2021
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