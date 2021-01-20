«Арсенал» расторг контракт с Сократисом Папастатопулосом

Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте объявил о расставании с защитником Сократисом Папастатопулосом. Контракт с 32-летним греческим футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.



«От лица Микеля Артеты, наших тренеров, футболистов и всех в клубе я хотел бы поблагодарить Папу за его вклад. Он был важным членом команды и примером профессионализма. Мы желаем Папе и его семье всего наилучшего в будущем», — сказал технический директор «канониров» Эду.



Сократис перешёл в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» летом 2018 года. В ходе своей карьеры он также выступал за «Вердер», «Милан», «Дженоа» и АЕК, а с 2008 года вызывается в сборную Греции. В нынешнем сезоне защитник не провёл ни одного матча, поскольку не попал в заявку команды.

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