Лодыгин вернулся в чемпионат Греции
Бывший голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин стал игроком греческого ПАСа из Янины, сообщает Transfermarkt. Соглашение с 30-летним футболистом рассчитано на полгода.
Последним клубом Лодыгина был тульский «Арсенал», из которого футболист ушёл 1 августа 2020 года по окончании контракта.
В 2019 году Лодыгин выступал за греческий «Олимпиакос» и турецкий «Газиантеп». В сезоне-2019/2020 Юрий сыграл в двух матчах «Арсенала», пропустил пять мячей. Также он принял участие в 3 матчах Кубка Турции и 2 встречах турецкой Суперлиги. Вратарь пропустил 10 мячей. В его активе один сухой матч.
Цвета петербургского «Зенита» россиянин защищал с 2013 по 2019 год. Лодыгин перешёл в петербургский клуб из греческого «Ксанти», воспитанником которого является.
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