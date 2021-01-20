Дубль Виллиана Жозе вывел «Реал Сосьедад» в 1/8 финала Кубка Испании

В матче 1/16 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» переиграл «Кордову». Встреча проходила на стадионе «Нуэво Арканхель» в Кордове и завершилась со счётом 2:0.
Нападающий «Реала Сосьедад» Виллиан Жозе оформил дубль, оба гола были забиты во втором тайме. В концовке встречи вторую жёлтую карточку получил полузащитник «Кордовы» Альберто Дель Мораль.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гильермо Куадра Фернандесом. Ассистенты — Роберто Алонсо Фернандес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный арбитр — Хайро Муньос.
«Сосьедад» вышел в 1/8 финала Кубка Испании.В стадию, где сыграют 16 лучших команд турнира, уже пробились «Валенсия», «Вильярреал», «Вальядолид», «Навалькальнеро», «Гранада», «Альмерия», «Севилья», «Жирона», «Бетис», «Осасуна», «Леванте» и «Райо Вальекано».
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