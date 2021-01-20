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Дубль Виллиана Жозе вывел «Реал Сосьедад» в 1/8 финала Кубка Испании

Дубль Виллиана Жозе вывел «Реал Сосьедад» в 1/8 финала Кубка Испании
Футбол / Испания 0

В матче 1/16 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» переиграл «Кордову». Встреча проходила на стадионе «Нуэво Арканхель» в Кордове и завершилась со счётом 2:0.

Нападающий «Реала Сосьедад» Виллиан Жозе оформил дубль, оба гола были забиты во втором тайме. В концовке встречи вторую жёлтую карточку получил полузащитник «Кордовы» Альберто Дель Мораль.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гильермо Куадра Фернандесом. Ассистенты — Роберто Алонсо Фернандес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный арбитр — Хайро Муньос.

«Сосьедад» вышел в 1/8 финала Кубка Испании.В стадию, где сыграют 16 лучших команд турнира, уже пробились «Валенсия», «Вильярреал», «Вальядолид», «Навалькальнеро», «Гранада», «Альмерия», «Севилья», «Жирона», «Бетис», «Осасуна», «Леванте» и «Райо Вальекано».

Кубок Испании. 1/16 финала
20 января 2021, среда. 21:00 МСК
Кордова
Кордова
Окончен
0 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Виллиан Жозе – 57'   0:2 Виллиан Жозе – 84'
Удаления: Дель Мораль – 88' / нет
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