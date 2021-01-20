Украинский хавбек Нойок прокомментировал переход в «Оренбург»

Украинский полузащитник Александр Нойок прокомментировал подписание контракта с «Оренбургом».

«Рад быть частью «Оренбурга». Спасибо за новый вызов, вперёд к самым высоким целям», — написал Нойок на своей странице в «Инстаграме».

С 2018 года Нойок играл за брестское «Динамо». В минувшем сезоне украинский полузащитник принял участие в 22 матчах чемпионата Беларуси и забил 2 гола. Ранее Нойок играл за донецкий «Шахтёр», «Металлист», минское «Динамо» и другие команды.



«Оренбург» набрал в 26 встречах 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Нижний Новгород» (58). В тройку лидеров входят самарские «Крылья Советов» (55).