Украинский хавбек Нойок прокомментировал переход в «Оренбург»
Украинский полузащитник Александр Нойок прокомментировал подписание контракта с «Оренбургом».
«Рад быть частью «Оренбурга». Спасибо за новый вызов, вперёд к самым высоким целям», — написал Нойок на своей странице в «Инстаграме».
С 2018 года Нойок играл за брестское «Динамо». В минувшем сезоне украинский полузащитник принял участие в 22 матчах чемпионата Беларуси и забил 2 гола. Ранее Нойок играл за донецкий «Шахтёр», «Металлист», минское «Динамо» и другие команды.
«Оренбург» набрал в 26 встречах 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Нижний Новгород» (58). В тройку лидеров входят самарские «Крылья Советов» (55).
«Оренбург» объявил о подписании украинского полузащитника
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