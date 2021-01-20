Главный тренер «Астон Виллы» раскритиковал судейство в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит прокомментировал поражение бирмингемцев в матче 1-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:2).



«С точки зрения усилий моих футболистов сегодняшний матч — это героизм. У нас было всего три дня тренировок, и несмотря на это, мы играли очень хорошо. У «Сити» было много опасных моментов, но они их упустили, а в конце матча судьи подарили им два гола.



Значит, теперь мы можем просто оставлять футболистов за линией офсайда? Это просто фарс. Полузащитник «Манчестер Сити» был почти в десятиметровом офсайде, вернулся за линию мяча, ударил нашего защитника — и ему всё сошло с рук. Это постыдное решение.



Я сказал резервному судье Дэвиду Куту: «Ты получил жонглёрские мячи на Рождество?». Я не думаю, что любого другого тренера удалили бы за это.



В моменте с пенальти наш защитник Мэтти Кэш не играл руками. Никто не может прыгать вверх без поднятых рук. Но судья даже не проверил VAR. Это ошеломило меня. Сегодня была плохая работа со стороны судей, и это нам дорого обошлось», — приводит слова Дина Смита BBC.

Видео удаления Дина Смита

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали в 18 матчах 38 очков и вышли на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (26) — на 11-м месте. У бирмингемцев есть два матча в запасе.