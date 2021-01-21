«Трабзонспор» хочет приобрести защитника «Тоттенхэма» Роуза

Турецкий «Трабзонспор» заинтересован в приобретении защитника английского «Тоттенхэма» Дэнни Роуза, сообщает Sky Sports.
По информации источника, турецкий клуб может выкупить 30-летнего футболиста у «шпор» в зимнее трансферное окно, стороны уже начали переговоры.
В нынешнем англичанин не провёл ни одного матча за основную команду «шпор». На его счету одна голевая передача в двух матчах за молодёжную команду «Тоттенхэма». По данным портала transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 6 млн.
В декабре Роуз был арестован полицией Нортгемптона в связи с совершением ДТП. Футболист, двигаясь по автомагистрали на большой скорости, не справился с управлением и влетел в отбойник. Сам игрок не пострадал, а у его автомобиля оторвало колесо и задний бампер. Полиция предъявила ему обвинение в опасном вождении и оставила под стражей в участке для дальнейших разбирательств.
В июле 2020 года футболист заявлял, что его дни в «Тоттенхэме» сочтены и вскоре он покинет команду.
- 21 января 2021
-
07:26
-
07:05
-
06:35
-
06:02
-
05:39
-
05:16
-
03:58
-
03:41
-
03:18
-
02:36
-
02:22
-
02:11
-
01:51
-
01:42
-
01:30
-
01:15
-
01:10
-
01:06
-
00:56
-
00:56
-
00:49
-
00:46
-
00:30
-
00:24
-
00:13
- 20 января 2021
-
23:53
-
23:52
-
23:46
-
23:46
-
23:36
-
23:29
-
23:28
-
23:19
-
23:18
-
23:13