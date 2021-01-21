«Трабзонспор» хочет приобрести защитника «Тоттенхэма» Роуза

Турецкий «Трабзонспор» заинтересован в приобретении защитника английского «Тоттенхэма» Дэнни Роуза, сообщает Sky Sports.

По информации источника, турецкий клуб может выкупить 30-летнего футболиста у «шпор» в зимнее трансферное окно, стороны уже начали переговоры.

В нынешнем англичанин не провёл ни одного матча за основную команду «шпор». На его счету одна голевая передача в двух матчах за молодёжную команду «Тоттенхэма». По данным портала transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 6 млн.

В декабре Роуз был арестован полицией Нортгемптона в связи с совершением ДТП. Футболист, двигаясь по автомагистрали на большой скорости, не справился с управлением и влетел в отбойник. Сам игрок не пострадал, а у его автомобиля оторвало колесо и задний бампер. Полиция предъявила ему обвинение в опасном вождении и оставила под стражей в участке для дальнейших разбирательств.

В июле 2020 года футболист заявлял, что его дни в «Тоттенхэме» сочтены и вскоре он покинет команду.