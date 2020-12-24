Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз арестован после совершения ДТП

30-летний английский защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуз оказался арестован полицией Нортгемптон в связи с совершением ДТП. Об этом информирует The Telegraph со ссылкой на The Sun.
Как сообщает источник, ночью в среду, 23 декабря, Роуз, двигаясь по автомагистрали на большой скорости, не справился с управлением и влетел в отбойник. Сам футболист «Тоттенхэма» не пострадал, в то время, как у его автомобиля оторвало колесо и задний бампер. Полиция предъявила ему обвинение в опасном вождении и оставила под стражей в участке для дальнейших разбирательств.
Остаётся неизвестным, почему Роуз оказался в Нортгемптоне, в то время, как у его команды в этот день была запланирована игра Кубка английской лиги со «Сток Сити» (3:1) в районе Сток-он-Трент. Расстояние между этими двумя пунктами составляет около 150 км.
- 24 декабря 2020
-
03:14
-
02:55
-
02:33
-
02:14
-
01:31
-
01:23
-
00:59
-
00:53
-
00:44
-
00:42
-
00:05
-
00:05
- 23 декабря 2020
-
23:42
-
23:38
-
23:22
-
23:01
-
22:48
-
22:30
-
22:21
-
22:20
-
22:15
-
22:12
-
21:52
-
21:45
-
21:41
-
21:33
-
21:25
-
21:20
-
21:14
-
21:10
-
20:39
-
20:39
-
20:33
-
20:19
-
20:06