Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз арестован после совершения ДТП

30-летний английский защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуз оказался арестован полицией Нортгемптон в связи с совершением ДТП. Об этом информирует The Telegraph со ссылкой на The Sun.

Как сообщает источник, ночью в среду, 23 декабря, Роуз, двигаясь по автомагистрали на большой скорости, не справился с управлением и влетел в отбойник. Сам футболист «Тоттенхэма» не пострадал, в то время, как у его автомобиля оторвало колесо и задний бампер. Полиция предъявила ему обвинение в опасном вождении и оставила под стражей в участке для дальнейших разбирательств.

Остаётся неизвестным, почему Роуз оказался в Нортгемптоне, в то время, как у его команды в этот день была запланирована игра Кубка английской лиги со «Сток Сити» (3:1) в районе Сток-он-Трент. Расстояние между этими двумя пунктами составляет около 150 км.