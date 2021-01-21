ФИФА и УЕФА запретят клубам суперлиги участвовать в турнирах под своей эгидой

ФИФА, УЕФА и ещё пять конфедераций выпустили совместное заявление, которое касается европейской суперлиги.
«В свете недавних слухов в СМИ о создании закрытой европейской суперлиги некоторыми европейскими клубами ФИФА и шесть конфедераций ещё раз хотели бы повторить и решительно подчеркнуть, что такое соревнование не будет признано ни ФИФА, ни соответствующей конфедерацией. Как следствие, любой клуб или игрок, участвующий в таком соревновании, не будет допущен к участию в соревнованиях, организованных ФИФА или соответствующей конфедерацией.
Согласно уставу ФИФА и конфедераций, все соревнования должны быть организованы или признаны соответствующим органом на их соответствующем уровне, ФИФА на глобальном уровне и конфедерациями на континентальном уровне. В этом отношении конфедерации признают клубный чемпионат мира ФИФА в его нынешнем и новом формате как единственное всемирное клубное соревнование, в то время как ФИФА признаёт клубные соревнования, организованные конфедерациями, как единственные клубные континентальные соревнования.
Универсальные принципы спортивных достижений, солидарности, продвижения и понижения, а также субсидиарности являются фундаментом футбольной пирамиды, которая обеспечивает глобальный успех футбола, и как таковые закреплены в уставах ФИФА и конфедераций. Благодаря этим принципам футбол имеет долгую и успешную историю. Участие в глобальных и континентальных соревнованиях всегда нужно выигрывать на поле», — сообщает пресс-служба ФИФА.
- 21 января 2021
-
14:59
-
14:53
-
14:47
-
14:40
-
14:36
-
14:06
-
14:00
-
13:49
-
13:48
-
13:36
-
13:23
-
13:16
-
12:57
-
12:43
-
12:38
-
12:31
-
12:10
-
11:56
-
11:36
-
11:32
-
11:25
-
11:22
-
11:05
-
10:52
-
10:43
-
10:29
-
09:59
-
09:54
-
09:32Алексей Березуцкий решил остаться в ЦСКА Эксклюзив
-
09:29
-
09:25
-
08:31
-
07:26
-
07:05
-
06:35