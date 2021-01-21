ФИФА и УЕФА запретят клубам суперлиги участвовать в турнирах под своей эгидой

ФИФА, УЕФА и ещё пять конфедераций выпустили совместное заявление, которое касается европейской суперлиги.



«В свете недавних слухов в СМИ о создании закрытой европейской суперлиги некоторыми европейскими клубами ФИФА и шесть конфедераций ещё раз хотели бы повторить и решительно подчеркнуть, что такое соревнование не будет признано ни ФИФА, ни соответствующей конфедерацией. Как следствие, любой клуб или игрок, участвующий в таком соревновании, не будет допущен к участию в соревнованиях, организованных ФИФА или соответствующей конфедерацией.



Согласно уставу ФИФА и конфедераций, все соревнования должны быть организованы или признаны соответствующим органом на их соответствующем уровне, ФИФА на глобальном уровне и конфедерациями на континентальном уровне. В этом отношении конфедерации признают клубный чемпионат мира ФИФА в его нынешнем и новом формате как единственное всемирное клубное соревнование, в то время как ФИФА признаёт клубные соревнования, организованные конфедерациями, как единственные клубные континентальные соревнования.



Универсальные принципы спортивных достижений, солидарности, продвижения и понижения, а также субсидиарности являются фундаментом футбольной пирамиды, которая обеспечивает глобальный успех футбола, и как таковые закреплены в уставах ФИФА и конфедераций. Благодаря этим принципам футбол имеет долгую и успешную историю. Участие в глобальных и континентальных соревнованиях всегда нужно выигрывать на поле», — сообщает пресс-служба ФИФА.

Президент Примеры: кажется, идея создания Суперлиги принадлежит «Реалу» с Пересом