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Нуну Эшпириту Санту подтвердил интерес «Вулверхэмптона» к нападающему Виллиану Жозе

Нуну Эшпириту Санту подтвердил интерес «Вулверхэмптона» к нападающему Виллиану Жозе
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту подтвердил информацию об интересе «волков» к нападающему «Реала Сосьедад» Виллиану Жозе.

«Всё действительно так, как пишут в прессе. Но ещё ничего не подписано, и Виллиан Жозе на данный момент не является нашим игроком, поэтому я не хочу ничего комментировать, пока он не станет нашим футболистом», — цитирует португальского специалиста Sky Sports.

По данным источника, в настоящий момент стороны обсуждают сумму возможного выкупа футболиста при достижении определённых задач.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 29-летний бразилец провёл 13 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Виллиана Жозе в € 20 млн.

«Вулверхэмптон» набрал в 19 встречах 22 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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