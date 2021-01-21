Нуну Эшпириту Санту подтвердил интерес «Вулверхэмптона» к нападающему Виллиану Жозе

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту подтвердил информацию об интересе «волков» к нападающему «Реала Сосьедад» Виллиану Жозе.



«Всё действительно так, как пишут в прессе. Но ещё ничего не подписано, и Виллиан Жозе на данный момент не является нашим игроком, поэтому я не хочу ничего комментировать, пока он не станет нашим футболистом», — цитирует португальского специалиста Sky Sports.



По данным источника, в настоящий момент стороны обсуждают сумму возможного выкупа футболиста при достижении определённых задач.



В нынешнем сезоне чемпионата Испании 29-летний бразилец провёл 13 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Виллиана Жозе в € 20 млн.



«Вулверхэмптон» набрал в 19 встречах 22 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

«Вулверхэмптон» нашёл замену травмированному Раулю Хименесу в «Реале Сосьедад»