Серия А – лучшая лига 2020 года по версии IFFHS. АПЛ – 2-я, УПЛ — 21-я, РПЛ – 27-я

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших национальных лиг 2020 года.



14 лет спустя итальянская Серия А снова стала лучшей национальной лигой мира по версии IFFHS. В период с 1991 по 2006 год Италия доминировала в мировых лигах, став за это время 10 раз лидером рейтинга. В последние годы лидерами рейтинга поочерёдно становились английская Премьер-лига и испанская Ла Лига.



Топ-10 выглядит следующим образом:



1. Серия А (Италия) – 1026 очков.



2. АПЛ (Англия) – 1003.



3. Серия А (Бразилия) – 964.



4. Ла Лига (Испания) – 954.



5. Бундеслига (Германия) – 864.



6. Примейра Лига (Португалия) – 721.



7. Лига 1 (Франция) – 661.



8. Первый дивизион (Парагвай) – 610,5.



9. Примера-дивизион (Аргентина) – 603.



10. Серия А (Эквадор) – 579,5.



Украинская Премьер-Лига с 477 баллами заняла 21-е место в рейтинге, Российская Премьер-Лига (420,5) — на 27-м месте.



IFFHS не сообщает, по какой методике составлен рейтинг.