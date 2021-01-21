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Серия А – лучшая лига 2020 года по версии IFFHS. АПЛ – 2-я, УПЛ — 21-я, РПЛ – 27-я

Серия А – лучшая лига 2020 года по версии IFFHS. АПЛ – 2-я, УПЛ — 21-я, РПЛ – 27-я
Футбол / РПЛ 0
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших национальных лиг 2020 года.

14 лет спустя итальянская Серия А снова стала лучшей национальной лигой мира по версии IFFHS. В период с 1991 по 2006 год Италия доминировала в мировых лигах, став за это время 10 раз лидером рейтинга. В последние годы лидерами рейтинга поочерёдно становились английская Премьер-лига и испанская Ла Лига.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Серия А (Италия) – 1026 очков.

2. АПЛ (Англия) – 1003.

3. Серия А (Бразилия) – 964.

4. Ла Лига (Испания) – 954.

5. Бундеслига (Германия) – 864.

6. Примейра Лига (Португалия) – 721.

7. Лига 1 (Франция) – 661.

8. Первый дивизион (Парагвай) – 610,5.

9. Примера-дивизион (Аргентина) – 603.

10. Серия А (Эквадор) – 579,5.

Украинская Премьер-Лига с 477 баллами заняла 21-е место в рейтинге, Российская Премьер-Лига (420,5) — на 27-м месте.

IFFHS не сообщает, по какой методике составлен рейтинг.

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