Главный тренер «Астон Виллы» может быть дисквалифицирован на 5 матчей за критику судейства

Футбольная ассоциация Англии (FA) после перенесённого матча 1-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» обвинила главного тренера бирмингемцев Дина Смита в использовании оскорбительных выражений в адрес официальных лиц.
По сообщениям Sky Sports, FA вынесет приговор о дисквалификации специалиста на очередном заседании, намеченном на начало следующей недели. Наставнику «Астон Виллы» грозит дисквалификация от трёх до пяти матчей.
Дин Смит точно не сможет руководить командой в перенесённом мачте 11-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоится в субботу, 23 января.
Видео удаления Дина Смита за споры с судьями в матче с «Манчестер Сити»
«Астон Вилла» в 16 матчах набрала 26 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. У бирмингемцев есть два матча в запасе.
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