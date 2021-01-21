Далот: Ибрагимович вселяет уверенность в партнёров по команде

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот, выступающий на правах аренды за «Милан», поделился своим мнением об одноклубнике Златане Ибрагимовиче. Далот признался, что шведский нападающий своим примером показывает партнёрам по команде, как нужно готовиться к матчам.

«Ибрагимович очень требователен к самому себе. Он всегда одним из первых появляется на тренировках. Когда мы это видим, понимаем, что нам нужно быть такими же профессионалами, как и он. Ведь нужно так тренироваться долгое время, если хочешь выигрывать столько трофеев, сколько выиграл он.

Наблюдая за ним, видишь, как ты можешь добиться успеха в футболе, каким можешь стать через 10–15 лет. Работать с ним всегда очень приятно. Ибрагимович вселяет уверенность в партнёров по команде», — цитирует Далота AP.