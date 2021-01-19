«Я верю в Златана». Ибрагимович ответил на вопрос о чемпионстве «Милана»

39-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович подвёл итоги выездной встречи 18-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (2:0).
«Я мог забить ещё один мяч, чтобы оформить хет-трик, но для победы хватило и дубля. Это была сложная игра, тем более с 74-й минуты «Милан» остался в меньшинстве, и стало ещё труднее. Молодые футболисты мотивируют меня, они бросают мне вызов, чтобы посмотреть, кто больше бегает, но я не сдаюсь и показываю им, что могу демонстрировать тот же объём работы.
У «Милана» всё хорошо, мы почти прошли половину пути к чемпионству. Сейчас начинаются самые сложные игры. Дальше будет сложно, но клуб пополнили Марио Манджукич и Суалихо Мейте, может быть, нас пополнят ещё игроки.
Продление контракта? Это зависит от Паоло Мальдини. Я очень счастлив в «Милане». Это возвращение сильно изменило меня. Я очень счастлив.
Верю ли я в чемпионство? Я верю в Златана», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.
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