Компания Малафеева оштрафована на 750 тыс. рублей за незаконный вылов щуки

Компания бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева оштрафована на 750 тыс. рублей за незаконный вылов щуки, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

По информации источника, сумма штрафа — примерная стоимость 526 470 личинок щуки. Росприроднадзор считает, что рыба исчезла из Чёрного ручья (Новгородская область) потому, что курорт, принадлежащий экс-футболисту, выкопал там пруд. В нём скопилась щука, которую затем выловили. Вместе с этим погибли планктон и донные жители. С июля фирме придётся платить по 10 тыс. рублей в месяц, пока рыба не вернётся в пруд.

Напомним, Малафеев был госпитализирован с коронавирусом и поражением лёгких. По словам Вячеслава, с каждым днём ему становится лучше. После завершения профессиональной карьеры работал в должности заместителя спортивного директора «Зенита». В конце мая 2020 года специалист объявил об уходе из клуба.