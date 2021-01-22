Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«ПСЖ» — «Монпелье». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Де Брёйне может пропустить до шести недель из-за травмы, включая первый матч 1/8 ЛЧ

Де Брёйне может пропустить до шести недель из-за травмы, включая первый матч 1/8 ЛЧ
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что полузащитник команды Кевин Де Брёйне получил травму подколенного сухожилия и выбыл на длительный срок. Более того, наставник подтвердил, что защитник Кайл Уолкер не примет участия в матче четвёртого раунда Кубка Англии с «Челтнем Таун» из-за повреждения.

«Кайл получил сильный удар ногой в бедро. Да, это просто ушиб, но завтра в матче он не сыграет. Что касается Кевина, мы провели обследование, он пропустит от четырёх до шести недель", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Если де Брёйне будет восстанавливаться шесть недель, то он пропустит как минимум девять матчей «Манчестер Сити», включая первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с мёнхенгладбахской «Боруссией». Бельгийский игрок будет работать над возвращением к манчестерскому дерби 6 марта.

Серхио Агуэро заразился коронавирусом
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021