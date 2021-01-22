Де Брёйне может пропустить до шести недель из-за травмы, включая первый матч 1/8 ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что полузащитник команды Кевин Де Брёйне получил травму подколенного сухожилия и выбыл на длительный срок. Более того, наставник подтвердил, что защитник Кайл Уолкер не примет участия в матче четвёртого раунда Кубка Англии с «Челтнем Таун» из-за повреждения.
«Кайл получил сильный удар ногой в бедро. Да, это просто ушиб, но завтра в матче он не сыграет. Что касается Кевина, мы провели обследование, он пропустит от четырёх до шести недель", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Если де Брёйне будет восстанавливаться шесть недель, то он пропустит как минимум девять матчей «Манчестер Сити», включая первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с мёнхенгладбахской «Боруссией». Бельгийский игрок будет работать над возвращением к манчестерскому дерби 6 марта.
- 22 января 2021
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