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Алексей Березуцкий прибыл в расположение ЦСКА. Теперь в роли тренера

Алексей Березуцкий прибыл в расположение ЦСКА. Теперь в роли тренера
Футбол / РПЛ 0

Бывший защитник московского ЦСКА Алексей Березуцкий прибыл в расположение клуба. Теперь он будет работать в его структуре в роли тренера. Об этом сообщила пресс-служба «армейцев» в «Твиттере».

Ранее стало известно, что Алексей Березуцкий, занимавший с января 2020 года должность заместителя генерального директора по спортивным вопросам, официально заявлен в тренерский штаб основной команды ЦСКА, где с августа пребывает также его брат Василий.

Во время своей игровой карьеры Алексей провёл за красно-синих 502 матча во всех турнирах.

Стоит напомнить, что в конце прошлого календарного года «армейцы» отказались пролонгировать сотрудничество с двумя тренерами основной команды — Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко.

Алексей Березуцкий вошёл в тренерский штаб ЦСКА
ЦСКА объявил об уходе Овчинникова и Онопко
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