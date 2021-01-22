Алексей Березуцкий прибыл в расположение ЦСКА. Теперь в роли тренера
Бывший защитник московского ЦСКА Алексей Березуцкий прибыл в расположение клуба. Теперь он будет работать в его структуре в роли тренера. Об этом сообщила пресс-служба «армейцев» в «Твиттере».
Ранее стало известно, что Алексей Березуцкий, занимавший с января 2020 года должность заместителя генерального директора по спортивным вопросам, официально заявлен в тренерский штаб основной команды ЦСКА, где с августа пребывает также его брат Василий.
Во время своей игровой карьеры Алексей провёл за красно-синих 502 матча во всех турнирах.
Стоит напомнить, что в конце прошлого календарного года «армейцы» отказались пролонгировать сотрудничество с двумя тренерами основной команды — Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко.
Алексей Березуцкий вошёл в тренерский штаб ЦСКА
ЦСКА объявил об уходе Овчинникова и Онопко
Рекомендуем вам
- 22 января 2021
-
22:48
-
22:40
-
22:05
-
22:02
-
21:31
-
21:08
-
21:02
-
20:43
-
20:32
-
20:25
-
20:19
-
20:15
-
20:10
-
20:09
-
20:01
-
19:47
-
19:45
-
19:41
-
19:17
-
19:03
-
18:51
-
18:43
-
18:39
-
18:25
-
18:22
-
17:59
-
17:58
-
17:48
-
17:31
-
17:26
-
17:08
-
16:58
-
16:51
-
16:28
-
16:08
Партнерский контент
Рекомендуем вам