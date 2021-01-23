«Кардифф Сити» назначил на пост главного тренера экс-наставника сборной Ирландии

«Кардифф Сити» на своём официальном сайте объявил о назначении 61-летнего ирландского специалиста Мика Маккарти на пост главного тренера команды.

Маккарти дважды возглавлял сборную Ирландии (с 1996 по 2002, а также с 2018 по 2020), а также работал в «Ипсвич Таун», «Вулверхэмптоне», «Сандерленде» и «Миллуолле». Последним клубом Мика был АПОЭЛ, он работал на Кипре с 2020 по 2021.

21 января «Кардифф Сити» объявил об увольнении главного тренера Нила Харриса. Вместе с Харрисом валлийский клуб покинул и его помощник — Дэвид Ливермор. 20 января валлийский клуб в матче 25-го тура Чемпионшипа дома проиграл «Куинз Парк Рейнджерс» (0:1). Для «Кардиффа» это поражение стало пятым подряд во втором по значимости дивизионе английского футбола.



После 24 туров «Кардифф Сити», набрав 29 очков, находится на 15-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа.