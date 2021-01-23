Агент Вендела рассказал об адаптации футболиста в «Зените»

Тиаго Рибейра, агент полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал об адаптации футболиста в санкт-петербургском клубе.



«Совершенно естественно, что бразильскому футболисту, игравшему сначала в Бразилии, а затем в Португалии, после приезда в Россию требуется определённое время, чтобы привыкнуть к новому окружению и особенно к климату, очень отличающемуся от того, к которому он привык. Считаю, адаптация идёт полным ходом, гораздо быстрее, чем многие думали. В первые же дни на Вендела произвели большое впечатление город и клубная инфраструктура — тренировочная база и стадион. Он здорово вписался в команду, ему комфортно в той системе, которую выстраивает главный тренер. Вендел проводит качественные матчи. Знаю, что болельщики признали его лучшим игроком встречи со «Спартаком». Ему всё нравится в «Зените».



Думаю, сразу же с началом второй части сезона Вендел покажет всё на что способен. Он приехал в «Зенит» в самом конце этого необычного трансферного окна, сразу попал в эпицентр борьбы в чемпионате России и Лиге чемпионов. А сейчас у него за спиной долгожданный отпуск дома, с родными, и он со свежей головой проводит качественную предсезонку с командой, в одном ритме с остальными. После этого он точно будет готов ко всему на 100 процентов», — приводит слова агента сайт телеканала «Матч ТВ».

Вендел пополнил состав «Зенита» в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне бразилец в 6 матчах чемпионата России отдал 1 результативную передачу.