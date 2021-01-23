«Чайка» заключила контракт с украинским защитником
Клуб «Чайка» на официальном сайте объявил о заключении контракта с украинским защитником Александром Мигуновым. Соглашение 26-летнего футболиста с клубом рассчитано на полтора года.
Мигунов — уроженец Донецка. В 2006 году поступил в академию днепропетровского «Днепра». В 20 лет Мигунов дебютировал в украинской Премьер-лиге. В 2015 году перешёл в донецкий «Шахтёр», после чего был отправлен в аренду: сначала в «Мариуполь», а затем — в «Олимпик».
Сезон 2020 года Мигунов провёл в брестском «Рухе». В 29 матчах чемпионата Беларуси защитник забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.
«Чайка», в 26 матчах набрав 33 очка, располагается на 13-м месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.
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