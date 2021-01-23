«Локомотив» рассказал о восстановлении Зе Луиша, Баринова и Ротенберга

Пресс-служба «Локомотива» рассказала о восстановлении Зе Луиша, Дмитрия Баринова и Бориса Ротенберга после травм.

«Антон Миранчук и Эдер не принимают участия в матче с «Велесом» по решению тренерского и медицинского штабов, им дали время для отдыха. Не сыграют также Гилерме и Мурило, они только недавно присоединились к команде, Фёдор Смолов, который восстанавливается после травмы сухожилия, а также Даниил Куликов, позавчера перенесший операцию по удалению аппендикса.

Индивидуально тренируется Зе Луиш, восстанавливающийся после травмы пятой плюсневой кости. Дмитрий Баринов выполняет отдельные упражнения в общей группе, но полноценно присоединится к ней ко второму сбору. Борис Ротенберг недавно перенес операцию и вернулся в расположение команды", — говорится в сообщении пресс-службы.