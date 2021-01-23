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«Аталанта» без Миранчука разгромила «Милан»

«Аталанта» без Миранчука разгромила «Милан»
Футбол / Италия 0

В матч 19-го тура итальянской Серии А «Милан» проиграл «Аталанте». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

На 26-й минуте матча счёт открыл защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро. Гости разыграли угловой, прошла подача в штрафную — Ромеро опередил Калюлю и головой переправил мяч в сетку ворот. В начале второго тайма полузащитник Йосип Иличич реализовал пенальти. На 77-й минуте форвард бергамасков Дуван Сапата довёл счёт до разгромного. Ромеро протащил атаку по центру, далее сделал пас в штрафную на ход Сапате, который уверенным ударом загнал мяч в ближний угол ворот.

Российский полузащитник Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.

«Аталанта» набрала 36 очков и поднялась на четвёртое место в таблице Серии А. «Милан» (43) занимает первое место.

Италия - Серия А. 19-й тур
23 января 2021, суббота. 20:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
0 : 3
Аталанта
Бергамо
0:1 Ромеро – 26'   0:2 Иличич – 53' (пен)   0:3 Сапата – 77'
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