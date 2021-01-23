Ибрагимович — о 0:3 в матче с «Аталантой»: сегодня нам нет оправданий

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал разгромное поражение в матче с «Аталантой» (0:3).
«Сегодня нам нет оправданий. Мы должны хорошо подготовиться к дерби с «Интером». Зимние чемпионы? До сих пор мы хорошо выступали, но наступает самый сложный период», — приводит слова Ибрагимовича журналист Антонио Витиелло на своей странице в «Твиттере».
В матч 19-го тура итальянской Серии А «Милан» проиграл «Аталанте». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей. На 26-й минуте матча счёт открыл защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро. В начале второго тайма полузащитник Йосип Иличич реализовал пенальти. На 77-й минуте форвард бергамасков Дуван Сапата довёл счёт до разгромного.
«Аталанта» набрала 36 очков и поднялась на четвёртое место в таблице Серии А. «Милан» (43) занимает первое место.
- 24 января 2021
-
00:50
-
00:42
-
00:28
-
00:25
-
00:25
-
00:05
-
00:04
-
00:01
- 23 января 2021
-
23:53
-
23:51
-
23:33
-
23:29
-
23:28
-
23:26
-
23:13
-
22:57
-
22:46
-
22:45
-
22:41
-
22:34
-
22:33
-
22:28
-
22:27
-
22:17
-
22:05
-
21:56
-
21:55
-
21:55
-
21:37
-
21:14
-
21:09
-
21:07
-
21:01
-
20:56
-
20:44