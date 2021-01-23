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Ибрагимович — о 0:3 в матче с «Аталантой»: сегодня нам нет оправданий

Ибрагимович — о 0:3 в матче с «Аталантой»: сегодня нам нет оправданий
Футбол / Италия 0
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал разгромное поражение в матче с «Аталантой» (0:3).

«Сегодня нам нет оправданий. Мы должны хорошо подготовиться к дерби с «Интером». Зимние чемпионы? До сих пор мы хорошо выступали, но наступает самый сложный период», — приводит слова Ибрагимовича журналист Антонио Витиелло на своей странице в «Твиттере».

В матч 19-го тура итальянской Серии А «Милан» проиграл «Аталанте». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей. На 26-й минуте матча счёт открыл защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро. В начале второго тайма полузащитник Йосип Иличич реализовал пенальти. На 77-й минуте форвард бергамасков Дуван Сапата довёл счёт до разгромного.

«Аталанта» набрала 36 очков и поднялась на четвёртое место в таблице Серии А. «Милан» (43) занимает первое место.

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