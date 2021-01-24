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Карим Бензема прокомментировал разгромную победу «Реала» в матче с «Алавесом»

Карим Бензема прокомментировал разгромную победу «Реала» в матче с «Алавесом»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал победу в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Алавесом». Встреча проходила на стадионе «Мендисорроса» в Витории и завершилась крупной победой гостей со счётом 4:1.В этой встрече Бензема оформил дубль.

«Это очень хорошая игра для нас, для уверенности. Мы должны продолжать работать, как делали раньше. Мы каждый день работаем над голами, навесами, пасами. Сегодня голы пришли. Мы на правильном пути после тяжёлой для нас недели. Я всегда хочу помогать своим товарищам по команде, и я хорошо справился. Но не только я, но и все мои товарищи по команде», — приводит слова Бензема Marca.

Таким образом, «Реал» набрал 40 очков в 19 турах Примеры и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Алавес» (18) — 17-е место.

Дубль Бензема помог «Реалу» на выезде разгромить «Алавес»
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