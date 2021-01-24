Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о восстановлении после травмы. В декабре хавбек перенёс операцию.

«Всё по плану, сейчас чувствую себя гораздо лучше. Уже приступил к быстрой ходьбе, а через неделю, думаю, перейду к пробежкам. Не могу сказать, что восстанавливаюсь с опережением графика, но всё идёт отлично.



В осенней части много пропустил из-за повреждений? Эти травмы связаны с тем, что нужна операция, возникали микроповреждения в других областях. Сейчас избавились от глобальной проблемы, закончим процесс восстановления, и всё будет позади. Если бы не эти повреждения, показал бы хорошую статистику? На самом деле, нельзя быть в этом уверенным. Что произошло, то произошло. Главное — здоровье», — цитирует Мамаева пресс-служба клуба.