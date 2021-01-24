«Реал» предложил Васкесу контракт с той же зарплатой. Игрок хочет получать больше

Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес снова отклонил предложение клуба о новом контракте, сообщает Casena Ser.
По информации источника, «сливочные» предложили испанцу продлить контракт на три сезона с той же зарплатой. Васкес ответил отказом, поскольку хочет получать больше. Лукас не уверен в будущей карьере в стане «сливочных». Он обеспокоен тем, что «Реал» пытался продать его в катарский клуб летом 2020 года.
Васкес намекнул после матча 17-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (2:0), что процесс продления контракта идёт по неправильному пути. «Увидим, это зависит не только от меня. Вы должны видеть, что происходит внутри», — сказал хавбек.
Лукас Васкес — воспитанник мадридского клуба. В нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах чемпионата Испании, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. На его счету также 5 матчей и 1 голевая передача в Лиге чемпионов УЕФА.
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