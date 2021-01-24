Фикайо Томори объяснил, почему выбрал «Милан»

Новичок «Милана» Фикайо Томори прокомментировал выбор нового клуба, в который перебрался из «Челси» на правах аренды.

«Выбрал этот клуб, потому что у него великая история, хорошие игроки и невероятная форма. Это был шанс, от которого я не мог отказаться. Для меня большая честь быть здесь. Когда мне впервые позвонили, я был очень удивлён. Говорил с Паоло Мальдини, лучшим защитником в истории, и он звал меня в команду. Тогда я понял, что хочу перейти именно туда и хочу играть в это клубе в футбол.

Пиоли воодушевил меня, он был очень рад моему переходу. Все бывшие игроки «Милана», с которыми я общался, лестно отзывались о клубе, поэтому я на сто процентов был уверен в своем решении», — сказал Томори в интервью для клубной пресс-службы «россонери».

Стоит напомнить, что арендное соглашение «Милана» и «Челси» по Томори рассчитано до конца текущего сезона. СМИ утверждали, что «аристократы» готовы предоставить «россонери» право первоочередного выкупа игрока за € 30 млн, но официального подтверждения этой информации пока не последовало.

Действующий контракт Томори с «Челси» рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает 23-летнего британского защитника в € 17 млн.