Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Эвертон» — «Шеффилд Уэнсдей». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Голы Кузяева и Азмуна помогли «Зениту» обыграть солигорский «Шахтёр»

Голы Кузяева и Азмуна помогли «Зениту» обыграть солигорский «Шахтёр»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

В товарищеском матче на сборах в ОАЭ «Зенит» переиграл солигорский «Шахтёр». Встреча проходила на стадионе «Над Аль-Шеба» в Дубае и завершилась со счётом 2:0. Матч прошёл в формате двух таймов по 40 минут.

На 7-й минуте счёт открыл полузащитник «Зенита» Далер Кузяев. Преимущество питерцев удвоил нападающий Сердар Азмун.

В первом товарищеском матче дня «Зенит» разгромил «Пахтакор». Встреча завершилась победой санкт-петербургского клуба со счётом 3:0. Счёт был открыт на второй минуте встречи. Гол забил полузащитник Андрей Мостовой. На 17-й минуте сине-бело-голубые увеличили преимущество усилиями нападающего Станислава Крапухина. На 57-й минуте встречи Мостовой, оформив дубль, довёл счёт до разгромного.

«Зенит» является лидером Российской Премьер-Лиги. Санкт-Петербургская команда по итогам 19 туров чемпионата России набрала 41 очко. В тройку лидеров соревнования также входят московские ЦСКА (37) и «Спартак» (35). Подопечные Сергея Семака — действующие чемпионы страны.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
24 января 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Шахтёр С
Солигорск, Беларусь
1:0 Кузяев – 7'   2:0 Азмун – 33'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021