Голы Кузяева и Азмуна помогли «Зениту» обыграть солигорский «Шахтёр»

В товарищеском матче на сборах в ОАЭ «Зенит» переиграл солигорский «Шахтёр». Встреча проходила на стадионе «Над Аль-Шеба» в Дубае и завершилась со счётом 2:0. Матч прошёл в формате двух таймов по 40 минут.

На 7-й минуте счёт открыл полузащитник «Зенита» Далер Кузяев. Преимущество питерцев удвоил нападающий Сердар Азмун.

В первом товарищеском матче дня «Зенит» разгромил «Пахтакор». Встреча завершилась победой санкт-петербургского клуба со счётом 3:0. Счёт был открыт на второй минуте встречи. Гол забил полузащитник Андрей Мостовой. На 17-й минуте сине-бело-голубые увеличили преимущество усилиями нападающего Станислава Крапухина. На 57-й минуте встречи Мостовой, оформив дубль, довёл счёт до разгромного.



«Зенит» является лидером Российской Премьер-Лиги. Санкт-Петербургская команда по итогам 19 туров чемпионата России набрала 41 очко. В тройку лидеров соревнования также входят московские ЦСКА (37) и «Спартак» (35). Подопечные Сергея Семака — действующие чемпионы страны.