Пирло: «Ювентус» не планирует подписывать нового форварда

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло в интервью после матча 19-го тура Серии А с «Болоньей» (2:0) прокомментировал информацию о возможной заинтересованности туринского клуба в покупке нового нападающего.

«Новый форвард «Ювентусу» не нужен. Ситуация у нас под контролем, покупка нападающего не входит в наши приоритеты.

Что касается Дибалы, то он восстанавливается после травмы колена. Мы ежедневно отслеживаем ситуацию с его восстановлением», — цитирует Пирло Football Italia.

Напомним, Дибала травмировался в матче 17-го тура итальянского чемпионата с «Сассуоло» (3:1). «Ювентус» не самым уверенным образом идёт по дистанции текущего сезона. Сейчас «старая синьора» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице Серии А.

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