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«Ювентус», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед» следят за Усманом Дембеле

«Ювентус», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед» следят за Усманом Дембеле
Футбол / Испания 0
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За нападающим «Барселоны» Усманом Дембеле следят несколько топ-клубов, сообщает Sport.es.

По данным источника, за ситуацией вокруг контракта «Барселоны» с Дембеле следят «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ювентус» и «Бавария». Контракт форварда с каталонским клубом рассчитано до 2022 года. В связи с этим сине-гранатовых ходят либо продлить его соглашение, либо продать его по значительной цене в течение следующего лета. Если его результативность продолжит улучшаться, «Барселона» попытается удержать его.
Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает француза в € 50 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Дембеле принял участие в 12 матчах, в которых записал в свой актив 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Также на его счету 3 гола и 2 результативные передачи.

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