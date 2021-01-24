«Милан» отклонил предложение «Эвертона» по Рафаэлу Леау

Переезд нападающего «Милана» Рафаэла Леау на Туманный Альбион находится на грани срыва. «Россонери» отклонили предложение «Эвертона» по 21-летнему португальцу, о чём сообщает Calciomercato.
«Ириски» видят в Леау идеального партнёра по атакующей линии для Доминика Калверт-Льюина. Руководство «Эвертона» предложило за Рафаэла € 30 млн, но получило отказ от «Милана».
Боссы «россонери» посчитали сумму предложения «ирисок» слишком низкой, при этом никаких конкретных финансовых запросов в ответ озвучено не было. В связи с этим «Эвертон» не намерен продолжать переговоры по форварду.
Transfermarkt оценивает Рафаэла Леау в € 28 млн. В нынешнем сезоне молодой португалец провёл в составе «Милана» 20 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.
- 24 января 2021
-
22:07
-
21:57
-
21:56
-
21:53
-
21:43
-
21:15
-
21:11
-
20:56
-
20:41
-
20:35
-
20:18
-
20:05
-
20:01
-
20:00
-
19:36
-
19:35
-
19:23
-
19:21
-
19:07
-
19:05
-
19:02
-
18:53
-
18:38
-
18:14
-
18:11
-
17:58
-
17:56
-
17:50
-
17:27
-
17:24
-
16:49
-
16:40
-
16:24
-
16:15
-
15:56