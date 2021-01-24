«Милан» отклонил предложение «Эвертона» по Рафаэлу Леау

Переезд нападающего «Милана» Рафаэла Леау на Туманный Альбион находится на грани срыва. «Россонери» отклонили предложение «Эвертона» по 21-летнему португальцу, о чём сообщает Calciomercato.

«Ириски» видят в Леау идеального партнёра по атакующей линии для Доминика Калверт-Льюина. Руководство «Эвертона» предложило за Рафаэла € 30 млн, но получило отказ от «Милана».

Боссы «россонери» посчитали сумму предложения «ирисок» слишком низкой, при этом никаких конкретных финансовых запросов в ответ озвучено не было. В связи с этим «Эвертон» не намерен продолжать переговоры по форварду.

Transfermarkt оценивает Рафаэла Леау в € 28 млн. В нынешнем сезоне молодой португалец провёл в составе «Милана» 20 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Форвард «Милана» Рафаэл Леау забил самый быстрый гол в истории Серии А