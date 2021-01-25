«Я просто раздавлен». Милнер высказался о вылете «Ливерпуля» из Кубка Англии

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал поражение в матче 1/16 Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (2:3).
«Не бывает второй попытки, когда играешь в матчах навылет. Я просто раздавлен. Мы не справились со своими обязанностями. Но нужно двигаться вперёд, в четверг нам нужно будет сделать свою работу», — написал Милнер на своей странице в «Твиттере».
В матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» переиграл «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 3:2.
На 18-й минуте счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, ему ассистировал Роберто Фирмино. На 26-й минуте счёт сравнял Мэйсон Гринвуд с передачи Маркуса Рашфорда. В начале второго тайма Рашфорд вывел манкунианцев вперёд. На 58-й минуте Салах оформил дубль, а Фирмино записал на свой счёт второй результативный пас. На 78-й минуте Бруну Фернандеш, вышедший на замену, забил победный гол со штрафного.
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