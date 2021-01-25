«Ливерпуль» нацелился на молодую звезду «Дерби Каунти»

Перспективный нападающий «Дерби Каунти» Кайд Гордон попал на радары очередного британского гранда. Раньше на 16-летнего игрока претендовали «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», а теперь в борьбу за него включился ещё и «Ливерпуль». Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, именно «мерсисайдцы» являются фаворитом в гонке за право подписания Гордона. «Дерби» не горит желанием расставаться со своей молодой звездой, но если уход Кайда окажется неизбежен, то «бараны» намерены выручить за него более € 1 млн.

В текущем сезоне Гордон сыграл 5 матчей в АПЛ-U18 и забил 3 гола. Также на его счету один выход за основную команду «Дерби Каунти» в Чемпионшипе. Однако тогда Кайд провёл на поле всего несколько минут, появившись на замену в концовке встречи с «Бирмингемом».