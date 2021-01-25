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«Валенсия» в гостях уступила «Атлетико». Черышева заменили во втором тайме

«Валенсия» в гостях уступила «Атлетико». Черышева заменили во втором тайме
Футбол / Испания 0
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В матче 20-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал на своём поле «Валенсию». Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт уже на 11-й минуте — гол забил сербский полузащитник «Валенсии» Урош Рачич. «Атлетико» ответил забитым мячом Жоау Фелиша на 23-й минуте. На перерыв команды ушли не только при равном счёте, а и при равной расстановке сил на поле.

Однако уже во второй половине встречи «Атлетико» взял инициативу в свои ноги и переиграл оппонента в большинстве компонентов. «Матрасники» смотрелись гораздо острее и конструктивнее своего соперника в атаке, что позволило им забить два гола. Сначала на 54-й минуте отличился Луис Суарес, а позже, на 72-й минуте, преимущество мадридского коллектива закрепил Анхель Корреа. Как итог, финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Атлетико».

К слову, Денис Черышев, который появился на поле в стартовом составе «Валенсии», был заменён на 58-й минуте встречи. Вместо него вышел Гонсалу Гедеш.

Испания - Примера. 20-й тур
24 января 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 1
Валенсия
Валенсия
0:1 Рачич – 11'   1:1 Фелиш – 23'   2:1 Суарес – 54'   3:1 Корреа – 72'
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