«Валенсия» в гостях уступила «Атлетико». Черышева заменили во втором тайме

В матче 20-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал на своём поле «Валенсию». Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 3:1.
Счёт в матче был открыт уже на 11-й минуте — гол забил сербский полузащитник «Валенсии» Урош Рачич. «Атлетико» ответил забитым мячом Жоау Фелиша на 23-й минуте. На перерыв команды ушли не только при равном счёте, а и при равной расстановке сил на поле.
Однако уже во второй половине встречи «Атлетико» взял инициативу в свои ноги и переиграл оппонента в большинстве компонентов. «Матрасники» смотрелись гораздо острее и конструктивнее своего соперника в атаке, что позволило им забить два гола. Сначала на 54-й минуте отличился Луис Суарес, а позже, на 72-й минуте, преимущество мадридского коллектива закрепил Анхель Корреа. Как итог, финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Атлетико».
К слову, Денис Черышев, который появился на поле в стартовом составе «Валенсии», был заменён на 58-й минуте встречи. Вместо него вышел Гонсалу Гедеш.
- 25 января 2021
-
01:04
-
00:55
-
00:37
-
00:05
-
00:01
- 24 января 2021
-
23:40
-
23:15
-
23:07
-
22:59
-
22:42
-
22:30
-
22:07
-
21:57
-
21:56
-
21:53
-
21:43
-
21:15
-
21:11
-
20:56
-
20:41
-
20:35
-
20:18
-
20:05
-
20:01
-
20:00
-
19:36
-
19:35
-
19:23
-
19:21
-
19:07
-
19:05
-
19:02
-
18:53
-
18:38
-
18:14