Соболев отреагировал на видео с подборкой своих падений, выложенное Радимовым

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал видеозапись с подборкой падений, которую выложил Владислав Радимов.
«Видел, как Радимов в „Инстаграме“ показал моменты, где я симулирую. Отнёсся к этому с юмором – выложил и выложил. Что отвечу тем, кто в комментариях писал, что Соболев дельфин? У каждого своё мнение. Футбол не только игра, но и хитрость. И вообще, сейчас есть VAR. Условно, ты упал в штрафной, симулировал – поставили пенальти. Посмотрели VAR – пенальти отменили. О какой симуляции речь? Не понимаю», — сказал Соболев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подколол нападающего «Спартака» Александра Соболева в преддверии матча красно-белых с сине-бело-голубыми в 10-м туре Российской Премьер-Лиги. Специалист опубликовал в своём «твиттере» видеонарезку моментов, в которых форвард симулировал фол, чтобы заработать штрафной удар или пенальти и добиться наказания соперника. Радимов сопроводил пост подписью «Знаменитые спартаковские «стеночки».
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