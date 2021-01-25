Итальянский журналист: во вторник Кокорин проведёт первую тренировку с «Фиорентиной»

Итальянский журналист Николо Скира в «твиттере» поделился деталями возможной сделки между московским «Спартаком» и «Фиорентиной» по 29-летнему российскому форварду Александру Кокорину.
«Завтра Александр Кокорин прибудет в Италию, чтобы медицинское обследование в клинике Вилла Стюарт, а после чего он подпишет контракт с «Фиорентиной» до 2024 года. Сумма сделки составит € 4,5 млн. Уже на вторник, 26 января, запланирована первая тренировка российского игрока с «Фиорентиной». Сделка закрыта и подтверждена», — гласит пост Скиры.
Напомним, что Александр перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.
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