Роберт Левандовски в матче с «Шальке» установил три рекорда Бундеслиги

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски установил новые рекорды в матче 18-го тура чемпионата Германии с «Шальке-04».



32-летний футболист забил гол на 54-й минуте, когда счёт был 1:0, и поучаствовал в разгроме команды из Гельзенкирхена (4:0).



Этот мяч стал для Левандовского уже 23-м в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. Как сообщает пресс-служба мюнхенцев, поляк стал первым, кому удалось забить столько по итогам 18 туров первенства. Также Роберт стал первым игроком в истории чемпионата Германии, поразившим ворота соперников в восьми гостевых матчах подряд. Помимо этого, форвард забивает «Шальке» уже в 11 встречах подряд. Это рекордная серия для Бундеслиги.



«Бавария», набрав 42 очка в 18 турах, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая ближайшего преследователя, «РБ Лейпциг», на 7 очков.

Роберт Левандовски забил 500-й гол в карьере