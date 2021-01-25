«Флоренция — красивейший город в Европе». «Фиорентина» выложила первое интервью Кокорина

Нападающий Александр Кокорин дал первое интервью пресс-службе «Фиорентины». В ближайшее время итальянский клуб официально объявит о подписании контракта с россиянином.

«Всем привет. Я рад быть здесь, в Италии. Сделаю всё возможное для новой команды. Почему выбрал Флоренцию? Это красивейший город в Европе. Здесь клуб с большой историей.

Конечно же, я прилетел с семьёй, с женой и сыном. Постараюсь сделать максимум, забить много голов и завоевать много трофеев с «Фиорентиной». Я посмотрел две последние встречи команды с «Наполи» (0:6) и «Кротоне» (2:1). Знаю ли кого-то, кроме Рибери? Конечно, знаю Бонавентуру, Кальехона, Влаховича. Какой номер возьму? Если 91-й свободен, то его. Что будет на футболке? Просто «Кокорин», — сказал форвард в интервью пресс-службе клуба.

Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» до 2024 года. Сумма сделки составит € 4,5 млн. Уже на 26 января запланирована первая тренировка российского игрока с «Фиорентиной».



Напомним, что Александр перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.