«Герта» объявила о назначении нового главного тренера
«Герта» на официальном сайте объявила о назначении венгерского специалиста Паля Дардаи на пост главного тренера. Контракт 44-летнего специалиста с немецким клубом рассчитан до лета 2022 года.
Напомним, на этом посту Дардаи сменил Бруно Лаббадию, который был уволен накануне. Причиной увольнения тренера стали неудовлетворительные результаты «Герты».
Дардаи уже работал в «Герте» с 2015 по 2019 год. Во время игровой карьеры венгр выступал за берлинскую команду и является рекордсменом «Герты» по количеству проведённых в Бундеслиге матчей (286).
Берлинская «Герта» в 18 матчах набрала 17 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария» (42).
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