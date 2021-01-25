Бывший защитник «Ливерпуля» Даниэль Аггер опроверг факт своего задержания на митинге в Москве. Как оказалось, во время несанкционированной акции 23 января был задержан россиянин с таким же именем. Об этом датский экс-футболист сообщил в своём «твиттере».

«Получилась небольшая путаница. Я никогда не говорил, что я единственный Даниэль Аггер. Теперь мы точно знаем, что есть и другие. Даниэль Аггер, которого связывают с происшествием в Москве, — это не я. Я в целости и сохранности, нахожусь в Испании», — написал Аггер.

Как оказалось, на митинге в Москве был задержан некий Дмитрий Кендель, который в 2009 году официально сменил имя и стал полным тёзкой экс-игрока «Ливерпуля». При этом «подлинный» Аггер родился в 1984 году, в то время как его российский «двойник» появился на свет на 4 года позже.