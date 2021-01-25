Сократис подписал контракт с «Олимпиакосом»
Экс-защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос стал игроком «Олимпиакоса». Футболист вернулся в родную страну на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба пирейского клуба.
32-летний грек подписал контракт с «Олимпиакосом» до 2022 года. Зарплата игрока на новом месте составит € 2,5 млн в год.
В услугах Сократиса были заинтересованы также «Лацио», «Бетис» и «Дженоа», но защитник принял решение вернуться на родину.
Напомним, Сократис покинул «Арсенал» 20 января. Контракт был разорван по обоюдному согласию сторон.
Transfermarkt оценивает греческого защитника в € 4 млн. В текущем сезоне Папастатопулос окончательно выпал из основной обоймы «канониров» — он провёл за лондонскую команду всего 2 матча.
«Ливерпуль» контактировал с Сократисом Папастатопулосом
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