Сократис подписал контракт с «Олимпиакосом»

Экс-защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос стал игроком «Олимпиакоса». Футболист вернулся в родную страну на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба пирейского клуба.

32-летний грек подписал контракт с «Олимпиакосом» до 2022 года. Зарплата игрока на новом месте составит € 2,5 млн в год.

В услугах Сократиса были заинтересованы также «Лацио», «Бетис» и «Дженоа», но защитник принял решение вернуться на родину.

Напомним, Сократис покинул «Арсенал» 20 января. Контракт был разорван по обоюдному согласию сторон.

Transfermarkt оценивает греческого защитника в € 4 млн. В текущем сезоне Папастатопулос окончательно выпал из основной обоймы «канониров» — он провёл за лондонскую команду всего 2 матча.