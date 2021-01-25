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«Милан» намерен провернуть ещё один зимний трансфер

«Милан» намерен провернуть ещё один зимний трансфер
Футбол / Италия 0
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В зимнее трансферное окно состав «Милана» пополнился тремя новичками: Суалихо Мейте из «Торино», Фикайо Томори из «Челси» и Марио Манджукичем, который был подписан на правах свободного агента. Однако по информации Football Italia, «россонери» намерены успеть провернуть ещё один январский трансфер.

Так, «Милан» находится в поисках нового левого защитника, который станет достойной альтернативой Тео Эрнандесу. Селекционная служба «россонери» рассматривала кандидатуру Хуниора Фирпо из «Барселоны», но руководство итальянского клуба не смогло договориться о трансфере испанца. В связи с этим «Милан» продолжает поиск нового латераля.

Напомним, зимнее трансферное окно в Италии закроется 1 февраля. В случае, если «Милану» не удастся провернуть ещё одно усиление, левый фланг обороны во второй половине сезона будет страховать номинальный правый защитник Диого Далот.

Конте: «Милан» — это не только Ибрагимович
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