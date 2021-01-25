«Милан» намерен провернуть ещё один зимний трансфер

В зимнее трансферное окно состав «Милана» пополнился тремя новичками: Суалихо Мейте из «Торино», Фикайо Томори из «Челси» и Марио Манджукичем, который был подписан на правах свободного агента. Однако по информации Football Italia, «россонери» намерены успеть провернуть ещё один январский трансфер.

Так, «Милан» находится в поисках нового левого защитника, который станет достойной альтернативой Тео Эрнандесу. Селекционная служба «россонери» рассматривала кандидатуру Хуниора Фирпо из «Барселоны», но руководство итальянского клуба не смогло договориться о трансфере испанца. В связи с этим «Милан» продолжает поиск нового латераля.

Напомним, зимнее трансферное окно в Италии закроется 1 февраля. В случае, если «Милану» не удастся провернуть ещё одно усиление, левый фланг обороны во второй половине сезона будет страховать номинальный правый защитник Диого Далот.