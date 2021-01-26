«Наполи», «Арсенал» и «Кристал Пэлас» интересуются защитником «Марселя»

26-летний французский защитник «Марселя» Жордан Амави привлёк внимание сразу трёх клубов — английских «Арсенала» и «Кристал Пэлас», а также итальянского «Наполи», информирует L’Equipe.
Как сообщает источник, летом у игрока истекает контракт с французским клубом, а переговоры со спортивным директором о новом соглашении зашли в тупик.
Из трёх вышеупомянутых клубов именно «Кристал Пэлас» проявил наибольшую заинтересованность в приглашении игрока летом на правах свободного агента, однако в последние дни попытки установить контакт с игроком пробовали и «Арсенал» с «Наполи».
Жордан Амави стал игроком «Марселя» летом 2018 года, перейдя из английской «Астон Виллы» за € 10 млн. В текущем сезоне он провёл 14 встреч во всех турнирах, в которых забил один мяч.
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