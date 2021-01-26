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Адольфо Гайч близок к переходу в «Беневенто» на правах аренды

Адольфо Гайч близок к переходу в «Беневенто» на правах аренды
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч близок к переходу в «Беневенто» на правах аренды. Об этом «Чемпионату» сообщили источник в итальянском клубе и источник, близкий к игроку.

«Сейчас клубы согласовывают детали», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию, добавив, что в ближайшее время нападающий должен пройти медосмотр для «Беневенто».

Сообщалось, что со стороной Гайча контактировали бельгийские «Гент» и «Антверпен», немецкий «Унион», итальянские «Парма», «Болонья» и «Дженоа». Генуэзский клуб вёл переговоры с ЦСКА, но в процессе диалога возникли трудности.

Гайч перешёл в ЦСКА прошлым летом за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне 21-летний форвард принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, не забил ни одного гола и отдал один результативный пас. Transfermartkt оценивает форварда в € 9 млн.

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