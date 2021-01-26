Эриксен, Перишич и Шакири отказались переходить в «Герту»

«Герта» предпринимает попытки усилить состав до закрытия зимнего трансферного окна, чтобы избежать вылета из Бундеслиги.



Как сообщает fussballtransfers.com со ссылкой на Sky Sport Germany, берлинский клуб пытался заполучить сразу трёх звёздных полузащитников – Кристиана Эриксена, Ивана Перишича (оба – «Интер») и Шердана Шакири («Ливерпуль»). Все они ответили отказом.



Хорват регулярно выходит на поле в составе борющихся за титул чемпионов Италии «нерадзурри». Датчанин испытывает проблемы с игровым временем, но желает вернуться в Англию, где ранее выступал за «Тоттенхэм Хотспур». Для трансфера швейцарца были более благоприятные условия, однако он не захотел играть за аутсайдера Бундеслиги.



«Герта», набрав 17 очков в 18 турах, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии и находится всего в 2 очках от зоны стыковых матчей.

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