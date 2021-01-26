«Спартак» объявил об уходе форварда Нимели
«Спартак» на официальном сайте объявил об уходе нападающего Силвануса Нимели. 22-летний либерийский футболист продолжит карьеру в хорватском клубе «Горица».
«Желаем Сильванусу успешно проявить себя в новой команде!» — говорится в сообщении пресс-службы московской команды.
Нимели перешёл в «Спартак» из чешского клуба «Карвина» в 2017 году. Нападающий провёл 109 матчей за «Спартак-2» и забил 23 гола. В 2018 году Нимели дебютировал в составе основной команды «Спартака». В составе московской команды форвард стал обладателем Суперкубка России (2017). С 2013 года Нимели вызывается в национальную команду Либерии.
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