Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» объявил об уходе форварда Нимели

«Спартак» объявил об уходе форварда Нимели
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» на официальном сайте объявил об уходе нападающего Силвануса Нимели. 22-летний либерийский футболист продолжит карьеру в хорватском клубе «Горица».

«Желаем Сильванусу успешно проявить себя в новой команде!» — говорится в сообщении пресс-службы московской команды.

Нимели перешёл в «Спартак» из чешского клуба «Карвина» в 2017 году. Нападающий провёл 109 матчей за «Спартак-2» и забил 23 гола. В 2018 году Нимели дебютировал в составе основной команды «Спартака». В составе московской команды форвард стал обладателем Суперкубка России (2017). С 2013 года Нимели вызывается в национальную команду Либерии.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021