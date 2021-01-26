«Челси» объявил о назначении Томаса Тухеля на пост главного тренера. Как сообщает официальный сайт лондонцев, с немцем заключён 18-месячный контракт.

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«Хотел бы поблагодарить руководство „Челси“ за доверие ко мне и моим помощникам. Мы все с величайшим уважением относимся к работе, проделанной Фрэнком Лэмпардом, и наследию, которое он оставил после себя в клубе. В то же время не могу дождаться встречи со своей новой командой и участия в самой захватывающей футбольной лиге Европы. Благодарен, что теперь стал частью семьи „Челси“. Это потрясающе», — прокомментировал назначение специалист.